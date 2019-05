Herlings is winnen na voetbreuk niet verleerd

Jeffrey Herlings is het winnen nog niet verleerd. De motorcrosser uit Oploo maakte na vier maanden blessureleed zijn rentree. Op het circuit Kwintelooyen in Rhenen zette de regerend wereldkampioen MXGP de 1e manche van de Dutch Masters of MX naar zijn hand.

Herlings moest bij de start nog wat terrein prijsgeven op met name de Fransman Romain Febvre. Na een aantal ronden pakte de KTM-fabrieksrijder de koppositie om die niet meer af te staan. Later op de dag volgt nog de 2e manche.

Voor Herlings en het KTM-team is Rhenen de eerste test om te zien of hij voldoende hersteld is van een trainingsongeluk in januari om op 9 juni zijn eerste grand prix van het jaar te rijden.

Terwijl de coureur zich tussen de manches terugtrok in het rennerskwartier, constateerde sportdirecteur Joël Smets dat Herlings op de weg terug is.

Vechtlust

,,Of we weer een beetje de oude Jeffrey gezien hebben? Ik denk het wel. Aan zijn vechtlust hebben we nooit getwijfeld. En talent gaat ook niet weg met een kwetsuur. Het vertrouwen gaat wel weg. Dat is logisch. We hebben hier kunnen zien dat de opbouw goed was. We zitten in de goede richting’’, zei de Vlaming, terwijl supporters zich probeerden te verdringen rond het KTM-kamp om een glimp van de wereldkampioen op de hometrainer op te vangen.