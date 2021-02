Herlings: ‘Het laatste wat ik wil hebben, is gezeik met de belastingdienst’

Door Marcel Luyckx



Zondag verving je Max Verstappen in het team van Red Bull tijdens een virtuele Formule 1-race. Hoe ging het?

Jeffrey Herlings (26): ,,Het klinkt raar, maar het is alsof je echt in de Formule 1 aan het racen bent. In de training ging ik van positie 16 naar 6. Ik vloog lomp de startbocht in, daar heb ik veel plekken goed kunnen maken. In de race spinde ik in de eerste bocht en belandde in de grindbak. Ik kreeg ook een straf, waardoor ik nog eens vijftien seconden verloor. Het gaat om tienden van seconden, in de motorcross ligt het wat verder uit elkaar. Ik finishte als zestiende. Leuk om een keer te doen. Een Formule 1-carrière zit er toch niet meer in.’’