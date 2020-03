Herlings direct bij de les: winst in eerste GP van het seizoen

MotorcrossJeffrey Herlings heeft de eerste MXGP-wedstrijd van het jaar gewonnen. De viervoudig wereldkampioen liet de zege in de tweede manche aan Tim Gajser, maar had voldoende aan een tweede plaats.

Herlings kende een mindere start dan in de eerste manche, waarin hij vrijwel direct de koppositie pakte en kon uitlopen naar een ruime voorsprong. Ditmaal was het wereldkampioen Tim Gajser die de beste start maakte en in de openingsfase Herlings en diens merkgenoot Tony Cairoli op achterstand zette.

De crosser uit Elsendorp had de nodige moeite met Cairoli en toen hij eenmaal voorbij de Siciliaan was, bleek de achterstand op Gajser onoverbrugbaar. Herlings leek vervolgens genoegen te nemen met de tweede stek, die hem wel de dagzege opleverde.



De 25-jarige Herlings gaat dit jaar op jacht naar zijn tweede wereldtitel in de koningsklasse MXGP. Hij won zijn eerste in 2018 en kon zijn titel door blessureleed afgelopen jaar niet verdedigen. Deze winter kwam hij ongeschonden door en verscheen hij topfit aan de start.

Glenn Coldenhoff reed een sterke wedstrijd na een matige start. De coureur uit Best haalde Jeremy Seewer en Mitchell Evans op knappe wijze in en was nog dichtbij de Clement Desalle voor de vijfde plaats. Uiteindelijk moest Coldenhoff genoegen nemen met de zesde plaats, hem P8 in de daguitslag opleverde.

P8 voor Van de Moosdijk

Net als in de tweede manche reed Roan van de Moosdijk een redelijk anonieme wedstrijd in de MX2-klasse. Opnieuw speelde een matige start hem parten, waarna hij zich niet kon herstellen. De Eindhovenaar eindigde de tweede manche als elfde en begint als nummer acht van het kampioenschap aan zijn thuiswedstrijd in Valkenswaard over een week.