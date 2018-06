Herlings breekt sleutelbeen tijdens training

Handbal­lers lopen WK mis na nederlaag tegen Zweden

20:51 De Nederlandse handballers gaan niet naar het WK van volgend jaar in Denemarken en Duitsland. Zaterdag was de ploeg in Den Bosch nog verrassend te sterk voor Zweden. Maar vandaag werd de tweede wedstrijd in de play-offs verloren: 26-20.