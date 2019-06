Heldenontvangst voor Raptors in Toronto

Toronto Raptors veroverde als eerste Canadese club de titel in de NBA. De ploeg verraste het favoriete Golden State Warriors in de finale: 4-2. Het feest riep herinneringen op aan het succes van honkbalclub Toronto Blue Jays, die in 1993 de Major League won. Burgemeester John Tory van Toronto sprak de kampioenen toe. “Deze titel is het hoogtepunt van jaren van geduld, steun, toewijding en geloof”, zei hij. “Toronto is een echte basketbalstad. Dat is nu wel bewezen.”