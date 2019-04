Heiner zet Postma op achterstand

Heiner heeft met een zesde plaats nog uitzicht op deelname aan de afsluitende medalrace, in tegenstelling tot Postma, die naar de 28e plaats zakte. Beide Nederlanders kwamen donderdag met elkaar in aanvaring. Heiner diende een protest in bij de jury en werd in het gelijk gesteld.

Postma was teleurgesteld over de afloop van de zevende en achtste race. ,,Ik moet alles nog wel even laten bezinken. Ik blijf heel dankbaar dat ik hier ben, maar ik baal dat er nog niet uitkomt wat erin zit. Het is en blijft natuurlijk een mooie strijd, maar het is ontzettend jammer dat ik het nu nog niet heb kunnen laten zien.''

Heiner en Postma strijden om één olympisch ticket voor Tokio 2020. Na de Prinses Sofia Cup en de EK in Athene (13-18 mei) is de winnaar bekend van deze nationale selectiestrijd.



In de 470-klasse zijn de koppels Afrodite Zegers/Lobke Berkhout en Mandy Mulder/Anneloes van Veen elkaars concurrenten voor Tokio 2020. Met nog twee races voor de medalrace te gaan, staan Mulder en Van Veen dertiende, met 104 punten. Zegers en Berkhout bezetten de zestiende plek, met 115 punten.

Olympisch kampioene Marit Bouwmeester, al zeker van een olympisch ticket, klom in de Laser Radial naar de tweede plaats.