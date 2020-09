Heiner stijgt naar zevende plaatst na zege op EK

De Noord-Hollander kwam moeizaam op gang op het EK. Heiner had zich in eerste instantie gericht op het WK dat volgende maand bij Mallorca zou worden gehouden, maar de strijd om de mondiale titel werd recent afgelast. ,,Vooraf was het niet mijn plan om hier te pieken. Mijn focus lag op het WK. Al je plannen omgooien is dan lastig", zegt Heiner, die in de Finn-klasse is geplaatst voor de Olympische Spelen van Tokio. ,,Dit is geen excuus, maar ik heb wel het gevoel dat ik die knop in mijn hoofd nog moest omzetten voor dit EK. Gelukkig begin ik langzaam in het toernooi te groeien."