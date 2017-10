Heemskerk verrast op de 400 meter vrij in Hongkong, twee keer zilver voor Kromo

Poloteams Oranje in nieuwe Europese lan­den­com­pe­ti­tie

9:35 De Nederlandse waterpoloteams doen in februari mee aan een nieuwe landencompetitie, de LEN Europa Cup. De mannen nemen het van 13 tot en met 17 februari in Kroatië op tegen Servië, Griekenland, Turkije en Kroatië. De waterpolosters spelen van 1 tot en met 4 februari in Spanje tegen Rusland, Frankrijk, Kroatië en Spanje.