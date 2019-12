Heemskerk pakt brons op 100 vrij

Oranje stunt tegen vicewereld­kam­pi­oen én angstge­gner Noorwegen

17:19 Wat in twintig jaar niet lukte, gebeurde vandaag in Japan wel: de Nederlandse handbalsters wonnen in een spannende wedstrijd van angstgegner Noorwegen en schreven zo in de laatste poulewedstrijd op het WK handbalgeschiedenis (30-28).