Heemskerk met vierde tijd naar WK-finale

Phoenix Suns volledig van slag in NBA

8:08 Phoenix Suns is in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA volledig van slag. De ploeg uit Arizona verloor voor eigen publiek ook van Los Angeles Clippers: 119-123 na verlenging. Voor de thuisclub was het de negende nederlaag op rij. Danilo Gallinari was met 25 punten de beste schutter bij de bezoekers.