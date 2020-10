Heemskerk mag na twee negatieve testen alsnog naar Boedapest

Heemskerk liet zich zaterdag en maandag nog eens testen en beide testen vielen negatief uit. ,,Ik schrok best wel van die positieve test, want ik had nergens last van. Het was vooral zaterdag even spannend. Je weet niet of er dan alsnog iets mis is. Gelukkig pakte het goed uit en die test van maandag was dan meer nog een laatste check.”



In de Hongaarse hoofdstad nemen topzwemmers vanuit de hele wereld het zo’n zes weken in teamverband tegen elkaar op. ,,Je kunt het een beetje vergelijken met de Champions League bij het voetbal”, zegt Heemskerk, die deel uitmaakt van het team Energy Standard. “Ik heb de eerste wedstrijden thuis voor de televisie gekeken. Ik wilde er zo graag bij zijn. Gelukkig mag ik nu alsnog die kant op.”



Ranomi Kromowidjojo, Kira Toussaint, Tamara van Vliet, Valerie van Roon en Thom de Boer gingen eerder al naar Boedapest. Gedurende zes weken zitten de deelnemers, begeleiders en officials van de ISL daar in een ‘bubbel’. Vanwege het coronavirus is geen publiek welkom in de Duna Aréna. De ISL werd vorig jaar voor het eerst gehouden. Toen gingen de zwemmers de hele wereld over voor wedstrijden.