Havik en Stroetinga weer aan de leiding in Berlijn

Vierde plek meevaller voor teruggekeerde Vos

17:31 De top drie bleef buiten bereik voor Marianne Vos, die terugkeerde na ziekte, maar haar vierde plek in de wereldbekerwedstrijd was meer dan ze vooraf had gehoopt. De Belgische Sanne Cant won de laatste wedstrijd voor het wereldkampioenschap, over een week in Valkenburg. Eva Lechner en Evie Richard werden respectievelijk tweede en derde.