Havenga selecteert zestienjarige Voorvelt

Keepster Joanne Koenders van Polar Bears, die twintig jaar is, debuteert ook in de selectie van Oranje. Voorvelt en Koenders wonnen in september met Jong Oranje brons op het WK. Van dat team zijn ook Brigit Mulder, Kitty-Lynn Joustra en Brigitte Sleeking nu voor het Nederlandse team opgeroepen.



Het is morgen voor het eerst dat Yasemin Smit niet meer meedoet. De voormalige aanvoerster stopte onlangs als international. Smit was de laatste speelster van de huidige groep die in 2008 goud won bij de Olympische Spelen in Peking. Nederland zit in de FINA World League in een poule met Hongarije, Rusland en Spanje.