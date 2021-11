Hattrick Toussaint, ook De Waard, Kroon, Pijnenburg en Kamminga in de prijzen bij EK

Elze Geurts verspeelt WK-medaille door val in sprongfina­le: ‘Balen, maar ik ben vooral trots’

Elze Geurts heeft haar WK-debuut afgesloten met een achtste en laatste plaats in de sprongfinale. Haar medaillekansen vielen in gruzelementen toen de 26-jarige turnster uit Raalte haar tweede sprong afsloot met een val. De Nederlandse afvaardiging op de WK in Japan keert zonder eremetaal huiswaarts.

23 oktober