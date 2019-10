Hassan mag faciliteiten Nike Campus blijven gebruiken

Volledig scherm Alberto Salazar, archieffoto. © AFP Door Pim Bijl



Gisteravond laat lichtte haar manager Sifan Hassan in. Het Nike Oregon Project, haar trainingsgroep sinds eind 2016, houdt op te bestaan. De sportkledinggigant trekt tien dagen na de schorsing van hoofdcoach Alberto Salazar de stekker uit het project. Maar wat Nike óók aangaf: ze ondersteunen Hassan in de zoektocht naar een nieuwe coach en ze mag gebruik blijven maken van alle faciliteiten waar ze zo over te spreken is op de Nike Campus. Van de high tech apparatuur tot de trainingsbaan en de bezoekjes aan de fysiotherapeut.



Hoewel er nog volop onzekerheid heerst over hoe de nieuwe situatie in Oregon zal worden, lijkt de groep van Pete Julian (naast Salazar de andere coach van een groep binnen het Nike Oregon Project) gewoon intact te blijven. De werkwijze van de twee coaches was verschillend en Hassan had een duidelijke voorkeur voor de nu voor vier jaar geschorste Salazar.

,,Maar het is in elk geval heel goed om te horen dat de mogelijkheid er is om in Portland te blijven”, zegt Sander Ogink, manager van de 26-jarige atlete die in Doha de 1500 meter en de 10.000 meter won. ,,Want de faciliteiten en de beschikbaarheid van een fulltime coach waren drie jaar geleden de belangrijkste redenen om te kiezen om naar Amerika te gaan. Als dat niet weg zou vallen, is het nog steeds een prima optie. Ze heeft in drie jaar tijd veel opgebouwd in Portland en voelt zich er prettig.”



Het maakt dat haar management binnenkort met Nike om tafel gaat. Daarbij zal men ook aftasten wat er met Tim Rowberry zal gebeuren. Hij was de assistent van zowel Julian als Salazar en trok met Hassan bijvoorbeeld naar het trainingskamp in Sankt Moritz voor de zo succesvolle wereldkampioenschappen in Doha. Hassan heeft een prettige band met Rowberry, die wel duidelijk minder ervaren is als coach.



In elk geval voelen Hassan en haar begeleiding veel voor een groep en coach in een voor haar vertrouwde omgeving. Zo zullen ook de scenario’s voor een overstap naar de Bowerman Track Club of de Oregon Track Club worden bekeken. Beide door Nike gesteunde trainingsgroepen op relatief kleine afstand.

Papendal

Maar ook een terugkeer naar Papendal behoort tot de mogelijkheden. Ad Roskam, technisch directeur van de Atletiekunie, benoemde dat de dag na haar tweede gouden medaille op het WK al als een optie. Al moet daarbij ook worden gezegd dat er geen coach en groep voor haar ‘klaar staat’. Hoewel de Atletiekunie de ambitie heeft om iedere nationale topatleet een mooi programma ‘binnenshuis’ te kunnen aanbieden, ontbreekt er nu een programma voor de middellange afstand. Die zou dan nu speciaal moeten worden ingericht voor de terugkomst van Hassan. Een nadeel is, en dat geldt overigens voor alle scenario’s, de tijd. Over iets meer dan negen maanden beginnen de Olympische Spelen al.

Bekijk hier het interview met Hassan na de 1500 meter op het WK:

De situatie in Nederland is op dit moment hetzelfde als toen Hassan zich gedwongen voelde tot een overstap naar het verre buitenland. En de Atletiekunie haar daar volledig in steunde, ondanks dat de groep van Salazar toen al onder vuur lag door het onderzoek. Ook nu zullen de bond en het management van Hassan overleg voeren over haar toekomst en keuze.



Hassan bereidt zich momenteel in haar geboorteland Ethiopië voor op de halve marathon in Valencia. Dat is op 27 oktober haar laatste wedstrijd van het seizoen. Tot die tijd volgt ze haar eigen schema’s, al kan ze voor vragen terecht bij Tim Rowberry (de assistent van het nu opgedoekte Nike Oregon Project) en Getaneh Tessema (een coach die werkt bij Global Sports Communication). Al voor die tijd zal de zoektocht van Hassan vorm krijgen. Wat duidelijk is: de voorkeur ligt bij een vertrouwde omgeving. En nu Nike heeft aangegeven dat ze gebruik mag blijven maken van de faciliteiten, zijn de kansen op een langer verblijf in Portland enorm gestegen. Al is het dan maar zeer de vraag hoeveel er in werkelijk is veranderd, en of de storm van negatieve publiciteit, waar alle atleten van het Nike Oregon Project in Doha al mee te maken kregen, wel gaat liggen.

Negatieve publiciteit