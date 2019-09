Hassan euforisch na WK-goud: ‘Ik zei tegen mezelf: rustig blijven, geen fouten maken’

Door Pim Bijl



Uitpuffend op de baan doet ze haar spikes uit. Dan stijgt er gejuich op in het Khalifa Stadion, omdat Letesenbet Gidey, die het zilver veroverde, met een Ethiopische vlag om haar schouders al aan haar ereronde is begonnen. Vlug staat ook Sifan Hassan op. Ze begint een korte zoektocht naar een Nederlandse vlag en - voor ze erg in heeft - houdt ze plots twee vlaggen in haar handen. Een vlag uit Ethiopië, uit de streek waar haar moeder vandaan komt, en de rood-wit-blauwe uiteraard, die ze over haar schouders hangt. Op blote voeten volgt een euforische ereronde.



,,Een vlag gooi je niet weg, dan toon je geen respect”, zegt Hassan even later over de ronde met twee vlaggen. Ze straalt. ,,Ik ben hartstikke blij. De eerste medaille voor Nederland op dit toernooi, en de eerste voor mij.”

Eerdere fouten

Na alle records en overwinningen dit jaar, was ze naar Doha afgereisd als topfavoriet. Bij de Diamond League-finales stond er eerder deze maand geen maat op haar. Maar Hassan is evengoed de atlete die op de WK’s in Peking en Londen en op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro tactische missers maakte en mede daarom zonder goud terugkeerde.



,,Ik heb zoveel fouten gemaakt”, vertelt Hassan dan ook. ,,Maar al die ervaring heb ik hier gebruikt. Ik ben nu meer volwassen. In het begin van de race had ik moeite met focussen, maar hoe harder het tempo ging, hoe beter en sterker ik mij begon te voelen. Ik heb tegen mezelf gezegd: rustig blijven, geen fouten maken.”

Volledig scherm Sifan Hassan neemt de felicitaties in ontvangst van Letesenbet Gidey, die als tweede eindigde. © AP

Het mantra helpt haar tijdens de race over 25 rondjes in het door airconditioning verkoelde stadion. Na een redelijk trage start, waarin Hassan in eerste instantie achterin de groep plaatsneemt, schuift Hassan pas op wanneer de drie Keniaanse vrouwen het tempo opvoeren en ook de drie Ethiopische vrouwen meegaan. Zo vormt zich een groep van zeven loopsters die lang bij elkaar blijft.



Met nog meer dan drie rondes te gaan zet Gidey haar versnelling in. Hassan loopt - gecontroleerd - het gat dicht. En net voor het ingaan van de laatste ronde neemt ze de kop over. In de laatste 250 meter blijkt er geen enkele maat op haar snelheid te staan. Ze wint met overmacht in 30.17, voor Gidey en de bronzen Agnes Jebet Tirop uit Kenia. Susan Krumins wordt uiteindelijk in een persoonlijk record zevende.

Quote Ik vind de 1500 meter leuker, maar mijn coach wil de 5000 meter. We moeten vanavond nog lang praten. Sifan Hassan

Na polsstokhoogspringer Rens Blom in 2007, de twee wereldtitels op de 200 meter van Dafne Schippers in 2015 en 2017, heeft Nederland met Hassan voor de vierde keer in de geschiedenis goud op het WK atletiek. Maar de sterrenstatus van Hassan, dit seizoen de meest geprezen atlete ter wereld, overstijgt de landsgrenzen.



Dat is niet alleen te zien aan de twee vlaggen bij de ereronde, maar ook in de gang langs de media daarna. Verslaggevers uit alle landen willen iets van haar weten of slepen haar voor hun camera. Allemaal willen ze weten of Hassan later dit toernooi de 1500 meter óf de 5000 meter gaat lopen. Want dat ze voor een dubbel gaat, staat wel vast. ,,Oh, dat is mij nu al duizend keer gevraagd”, zegt Hassan op een gegeven moment. Daarna opnieuw keurig antwoordend: ,,Ik vind de 1500 meter leuker, maar mijn coach wil de 5000 meter. We moeten vanavond nog lang praten.”