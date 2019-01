Harden schittert voor Rockets tegen Warriors

Harden was naast zijn 44 punten ook nog eens goed voor 10 rebounds en 15 assists, goed voor een zogenoemde triple-double. Hij neemt zijn team al weken op sleeptouw in de NBA en zorgde met een fabuleuze driepunter in de slotseconden voor alweer de veertiende nederlaag van dit seizoen voor Golden State Warrios. Clint Capela had met 29 punten ook een grote bijdrage aan de overwinning op de Warriors, dat in drie van de laatste vier seizoenen kampioen werd van de NBA. Stephen Curry maakte 35 punten namens de thuisploeg in de Oracle Arena in Oakland, Kevin Durant was goed voor 26 punten.