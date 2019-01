RecordsIn de NBA scoort James Harden dit seizoen duizelingwekkende cijfers. Records zijn niet langer veilig voor de speler van Houston Rockets met die o zo imposante baard. Maar twijfels zijn er ook. Want hoe houdt hij dit hoge niveau heel het seizoen vol? “God only knows,” zegt Mart Smeets.

Volledig scherm James Harden. © USA TODAY Sports Door Arjan Schouten



Dinsdagnacht dribbelde hij zich nog maar eens voorbij een gigant als Kobe Bryant. Voor het zeventiende duel op rij scoorde James Harden tegenover de Memphis Grizzlies meer dan dertig punten voor zijn Houston Rockets. In zijn gloriejaren kwam Bryant nooit verder dan zestien duels op rij, namens de LA Lakers. De enigen die het ooit beter deden in de Amerikaanse basketbalcompetie waren Elgin Baylor en Wilt Chamberlain, maar dat was in de prehistorie.



Liefst 57 punten scoorde Harden dinsdagnacht, waarmee hij meer dan de helft van de totale productie van de Rockets (112-94 winst) voor zijn rekening nam. Bij de nummer vier van de Western Conference is Harden, die vanwege zijn enorme baard in Amerika door het leven gaat als ‘The Beard’, al sinds 2012 een belangrijke schakel. Vorig jaar werd hij niet voor niets uitverkozen tot Most Valuable Player van de NBA, maar dit jaar is hij helemaal niet te stuiten.

Dadendrang

De ene na de andere duizelingwekkende statistiek wordt losgelaten door de Amerikaanse media op de dadendrang van de 29-jarige speler uit Bellflower, Californië, die eerder deze week door de New York Times nog ‘NBA’s One-Man-Band’ werd genoemd. In het eigen Toyota Center in Houston noteerde hij begin deze week voor de derde keer dit seizoen een puntentotaal van minimaal 50. Geen andere speler lukte het dit seizoen vaker dan één keer. ,,57 punten.. Je bent bijna geneigd het normaal te gaan vinden’‘, vertelde coach Mike D’Antoni na de zege op de Grizzlies.

Nog zo’n bijzondere statistiek: de laatste keer dat Harden minder dan 30 punten maakte was op 11 december, toen Houston Rockets thuis won van de Portland Trail Brazers. Sindsdien is hij goed voor een puntengemiddelde van 41.3 punt per wedstrijd.

Geen record lijkt veilig voor Harden, maar kritiek is er ook. Want hij mag Houston dan hoogstpersoonlijk hoog houden nu Chris Paul en Eric Gordon in de Texaanse lappenmand zitten, dat zorgt er tegelijkertijd ook voor dat hij wederom extreem veel speelt. Meer minuten dan alle andere NBA-spelers dit seizoen, waardoor hij ook meer tijd heeft om al die punten te scoren. En hoe vaak hij ook scoort, hij verliest ook het vaakst de bal en mist ook extreem veel schoten. Zo was er onlangs die wedstrijd tegen Orlando, waarin hij maar één (!) van de zeventien keer dat hij aanlegde voor een driepunten ook echt trefzeker was.

Koren op de molen van critici die maar wat graag roepen dat Harden niet levert als het écht moet. Zoals in de play-offs, waar hij de laatste drie jaar lang niet zo bepalend was als in het reguliere seizoen.

Roofbouw

Wordt er roofbouw op hem gepleegd? ,,Ze hebben geen beter personeel daar door alle blessures, dat is het hele punt. Dus blijft de coach geloven: geef de bal maar aan die baard’‘, zo reageert Mart Smeets, die voor Ziggo de Amerikaanse basketbalcompetitie nog geregeld van commentaar voorziet. ,,Vaak past het, maakt hij heel veel punten. En z’n vrije worpen schiet hij beter dan alle anderen. Maar of hij dat vol gaat houden, heel het seizoen? God only knows. En ik denk zelfs dat God het niet zeker weet..”

Wat Smeets als liefhebber van het NBA-fenomeen Harden vindt? ,,Als je Rockets-fan bent, is het genieten, natuurlijk. Harden appelleert aan het Amerikaanse ideaal van de sterkste zijn, de allerbeste. Niks Amerikaanser dan dat. Maar ik kan me indenken dat een neutrale toeschouwer soms denkt: zit ik hier nu op te wachten? Alle ballen gaan naar hem, hij schiet, vrije worpen neemt hij. Als neutrale toeschouwer zie je, denk ik, liever een goed draaiend team, volledig op elkaar ingespeeld.”

