Harden helpt Rockets met 50 punten aan winst op Lakers

Titelverde­di­ger Puts mist WK-finale 50 meter vrij

7:38 Zwemmer Jesse Puts weet al voor de finale van de 50 meter vrije slag bij de WK kortebaan in Hangzhou dat hij zijn status als wereldkampioen op de sprint kwijtraakt. De 24-jarige Utrechter greep in een swim-off met Pawel Juraszek naast een plek in de finale. Puts verloor het duel met de Pool nipt.