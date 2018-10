Handbalsters zwaaien uit tegen Angola

Mopperende O’Sullivan: Ik rook alleen maar pis

11:47 De Engelse snookerlegende Ronnie O’Sullivan is niet vies van een gepeperde mening. De vijfvoudig wereldkampioen maakte van zijn hart geen moordkuil bij het Engels Open, waar hij na zijn overwinning in de eerste ronde op Kurt Maflin tekeer ging over de speellocatie.