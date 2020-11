Handbalsters voor het eerst sinds wereldtitel weer op een eindtoernooi: ‘EK altijd een slachtpartij’

Nieuwe NBA-sei­zoen moet uiterlijk 22 juli afgelopen zijn

18 november Het nieuwe seizoen in de NBA moet volgend jaar uiterlijk op 22 juli afgelopen zijn. Dat blijkt uit het speelplan van de Amerikaanse basketbalcompetitie. Een dag later beginnen de Olympische Spelen in Tokio, waar dus de meeste profs gewoon aan deel kunnen nemen.