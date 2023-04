Handbalsters verslaan Zweden in oefenwedstrijd bij rentree Tess Wester na zwangerschap

Overleden Dick Fosbury (76) deed de wereld versteld staan en veranderde het hoogsprin­gen voorgoed

Voormalig hoogspringer Dick Fosbury is op 76-jarige leeftijd overleden. De Amerikaanse atleet introduceerde bij de Olympische Spelen van 1968 in Mexico een nieuwe techniek en sprong over 2,24 meter naar olympisch goud. De achterwaartse springtechniek die met Fosbury Flop zijn naam kreeg, wordt sindsdien door vrijwel alle hoogspringers gebruikt.