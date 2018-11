Handbalsters verslaan Angola in uitzwaaiwedstrijd

VideoOranje heeft de laatste oefenwedstrijd voor het EK in Frankrijk gewonnen. De handbalsters versloegen de Afrikaanse kampioen Angola in Eindhoven met 32-29. Bij de rust leidde de thuisploeg met 16-14.

De selectie van bondscoach Helle Thomsen werkt toe naar het EK, dat over anderhalve week in Montbéliard begint. Het laatste oefenduel met Angola leverde zeker nog een aantal verbeterpunten op, zowel in verdedigend als in aanvallend opzicht.

Thomsen kon niet beschikken over de vaste internationals Nycke Groot en Angela Malestein. Het duo lag ziek op bed. Op dinsdag maakte het Handbalverbond al bekend dat aanvoerster Danick Snelder het EK moet missen vanwege aanhoudende rugklachten. Maura Visser heeft zich om persoonlijke redenen nog niet aangesloten bij de Nederlandse selectie, die zich op Papendal voorbereidt op het EK.

Thomsen maakt haar definitieve EK-selectie van zestien speelsters komend weekeinde bekend. Het EK begint voor Oranje op 1 december. Dan is Hongarije de tegenstander, twee dagen later wacht Spanje en op 5 december is Kroatië de opponent.

,,We zijn heel gebleven, we hebben gewonnen, we zijn klaar voor het EK’', zei Estavana Polman bij Ziggo Sport. ,,Het is vervelend dat Danick er niet bij kan zijn. Dat is natuurlijk een aderlating. Maar we moeten ons nu richten op wie we wel hebben. Met deze ploeg gaan we het doen. Laten we eerst de poule maar eens goed doorkomen. Dan zien we daarna wel verder.’'

Tegen Angela nam Polman, evenals Dione Housheer, vijf treffers voor haar rekening. ,,Ik zit lekker in mijn vel, ik voel me fit, ik hoop dat de blessures nu wegblijven. Ik heb zin in het EK’', liet Polman gretig weten.

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP