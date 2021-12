Handbalsters staan na monsterscore bij WK nog voor loodzware opgave

WK handbalNatuurlijk hebben de handbalsters van Oranje alles nog in eigen hand bij het WK in Spanje. Na de voorspelbare monsterscore tegen Kazachstan (61-15) komt het aan op de beslissende wedstrijd van maandag tegen Noorwegen. Maar het gelijkspel van Zweden tegen Noorwegen (30-30) was voor Oranje wel een fikse tegenvaller.

Bij het WK van Kumamoto, twee jaar geleden, won Oranje ondanks drie nederlagen verrassend de hoofdprijs. Aan de Spaanse oostkust kan een enkele nederlaag al fataal zijn. De uitbreiding van het deelnemersveld - van 24 naar 32 teams - heeft bij dit WK vooral tot een groot aantal nutteloze wedstrijden geleid.

Nederland en Zweden liggen in de hoofdronde naast elkaar in de weegschaal omdat het onderlinge groepsduel in Torrevieja een gelijkspel opleverde (31-31). Wie het beste resultaat boekt tegen favoriet Noorwegen haalt de kwartfinale, tegen Frankrijk of Rusland. Zweden zette zaterdag een grote stap door Noorwegen in de laatste tien seconden de winst af te snoepen (30-30).

Grote zege hard nodig

Zweden had donderdag al gehakt gemaakt van Kazachstan (55-20) en het was aan de ploeg van bondscoach Monique Tijsterman om die score te benaderen of te overtreffen. Een overwinning met een doelpuntje of dertig verschil was hard nodig.



Aan die verwachting kon Oranje met gemak voldoen. Na veertig seconden was Angela Malestein de eerste schutter, zeventig tellen later tekende Dione Housheer bij de volgende aanval al voor 0-2. Op weg naar een score van meer dan vijftig doelpunten, wat toch een zeldzaamheid is in het handbal. Met een karrenvracht aan treffers van hoekspeelster Bo van Wetering (18) en opbouwster Housheer (13), die ook de strafworpen mocht verzilveren.

Interview na de wedstrijd met Bo van Wetering:

Recorduitslag

Voor de derde keer dit toernooi zette Oranje een recorduitslag neer, 46 treffers verschil. Bovendien wist Nederland nog nooit zo vaak te scoren in één wedstrijd. Het record van zondag, 58-17 tegen Oezbekistan, verdween alweer uit de boeken.

Pas maandagavond rond 22.00 uur wordt duidelijk wat de winst waard is. Of Oranje reist na een resultaat tegen Noorwegen voor de kwartfinale door naar Granollers, of de ploeg stapt in de vlieger naar huis.

Stand hoofdronde, groep 2

1. Nederland 4-7 (+87)

2. Noorwegen 4-7 (+75)

3. Zweden 4-6 (+73)

4. Roemenië 4-4

5. Kazachstan 4-0

6. Puerto Rico 4-0

Volledig scherm Angela Malestein (rechts) in actie tegen Kazachstan. © ANP

Volledig scherm Lois Abbingh in actie. © ANP