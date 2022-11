Handbalsters Oranje staan op EK na nederlaag tegen Frankrijk voor monsterklus

met VideoBonuspunten waren tegen Frankrijk niet weggelegd voor de handbalsters, die bij het EK in Skopje de eerste nederlaag te verwerken kregen (24-26). Maar het zicht op een medaille is niet helemaal vertroebeld.

Veel is anders bij Oranje na het teleurstellend verlopen WK, elf maanden geleden in Spanje. De nieuwe bondscoach Per Johansson, opvolger van Monique Tijsterman, heeft een jongere selectie meegenomen naar Skopje. Min of meer noodgedwongen door de zwangerschappen van Lois Abbingh - recent moeder geworden - en Tess Wester. Daar zijn vervelende blessures van Larissa Nüsser en Danick Snelder bijgekomen. Zelfs tijdens het toernooi is er tegenspoed geweest. Harma van Kreij - vooral belangrijk in de dekking - is in het duel tegen Noord-Macedonië geblesseerd geraakt aan haar knie en daardoor veroordeeld tot een rol als tribuneklant. Zaterdag gaat ze naar huis, op weg naar een fikse revalidatie.

Maar waar deuren dichtslaan, gaan andere deuren open. De positie van Wester stond al langer ter discussie, haar rol is vloeiend overgenomen door Yara ten Holte, de jonge keepster uit Almere die bij Borussia Dortmund tot wasdom is gekomen. De plek van Snelder is ingevuld door Merel Freriks, de Drentse cirkelspeelster die met Brest Bretange in de Champions League speelt.

Volledig scherm Dione Housheer neemt het Franse doel onder vuur. © ANP / EPA

Het hart van het team is evenwel flink geraakt door het wegvallen van Nüsser en Abbingh, plus de lange strijd van Estavana Polman om na zware blessures weer op niveau te komen. De routinier (30) is in Denemarken na een conflict van Esbjerg naar Nykobing verkast, maar heeft meer tijd nodig om te groeien. Waarbij de vraag gesteld mag worden wat na haar kniekwetsuur realistisch is, of de oude Polman ooit weer zichtbaar zal worden. Inger Smits, ijzersterk bij het Duitse Bietigheim, is daardoor de belangrijkste opbouwspeelster geworden in het team van Johansson.

Angstgegner Frankrijk

Smits begon met een paar missers heel ongelukkig aan de wedstrijd tegen de krachtpatsers van Frankrijk. Dat is de angstgegner van Oranje, dat veel liever speelt tegen de Scandinavische teams die zijn gespecialiseerd in snel en technisch handbal. Tien van de twaalf wedstrijden tegen Frankrijk bij grote toernooien leverden een nederlaag op, zo beroerd zijn de statistieken van Oranje tegen geen enkel team.

Volledig scherm De Franse keepster heeft wat te vieren Cleopatre Darleux. © ANP / EPA

Vanwege de mislukte start liepen de handbalsters vrijwel constant achter de tegenstander aan. Het team van Johansson toonde wel veel karakter, door steeds weer in de wedstrijd terug te komen na een flinke achterstand, bij 4-4, 7-7 en 12-12. Bij evenwicht in de laatste tien minuten (22-22) was alles nog mogelijk. Maar scoren tegen de massieve Franse dekking lukte daarna nauwelijks meer, daar slaagde alleen topscorer Angela Malestein (9 doelpunten) nog in.

Het EK zal pas geslaagd zijn als Oranje erin slaagt om de laatste vier te bereiken. Omdat de nederlaag tegen Frankrijk wordt meegenomen zijn zeges in het hoofdtoernooi tegen Duitsland, Spanje en Montenegro, vanaf vrijdag in Skopje, vrijwel zeker noodzakelijk.

Kelly Dulfer, goed voor twee treffers, toonde zich realistisch na afloop. ,,We hebben gevochten tot het einde, maar we maakten op de beslissende momenten te veel technische fouten en misten te veel kansen”, zei Dulfer bij Ziggo Sport. ,,We wisten van tevoren dat het een harde wedstrijd zou worden en dat werd het ook. Misschien komen we ze verder in het toernooi nog eens tegen en kunnen we ze dan pakken.”