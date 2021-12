Handbalsters Oranje houden kans op plaats in WK-kwartfinale dankzij remise tegen Zweden

SamenvattingDe handbalsters van Oranje zijn bij het WK in Spanje nog in de race voor een plaats in de kwartfinale. In de eerste belangrijke wedstrijd van het toernooi werd Zweden knap beteugeld (31-31).

Oranje gaat na het gelijkspel als groepswinnaar naar de hoofdronde in Castellón de la Plana, op basis van het betere doelsaldo. In de komende week draait het in de duels met Roemenië en Noorwegen om kwalificatie bij de laatste acht.

Het resultaat tegen Zweden kwam als een aangename verrassing. Want de voortekenen waren niet gunstig. Nederland kwam met een team vol onzekere factoren naar de Spaanse oostkust. Geen topfitte Estavana Polman, geen topfitte Lois Abbingh, hoekspeelster Angela Malestein zat na twee weken quarantaine in Torrevieja nog altijd op de tribune. Dat viel nauwelijks te compenseren binnen het team van bondscoach Monique Tijsterman.

De coach gaf in het doel in eerste instantie Tess Wester (28) het vertrouwen. Ondanks het feit dat de Noord-Hollandse bij haar club CSM Boekarest zware tijden doormaakt. ,,Maar Oranje of bij de club spelen, dat is een wereld van verschil’’, constateerde Yara ten Holte, de tweede keepster uit Almere (22) die wel opvallend goed presteert bij Borussia Dortmund. ,,Bij mij is alles het laatste jaar heel snel gegaan.’’ De jonge keepster tekende in duels in de Champions League voor stoppercentages van 40 procent.

Ten Holte kon evenwel accepteren dat zij niet als eerste keepster werd aangewezen. In een vreemde situatie trouwens, want vrijdag verdween keepster Rinka Duijndam plotsklaps uit de selectie. Zij koos ervoor om naar huis te gaan, een verdere verklaring over het hoe en waarom bleef uit bij handbalverbond NHV, waardoor sprake was van een schimmig afscheid.

In de praktijk wisselden Wester en Ten Holte elkaar in de eerste helft af, omdat beide keepsters weinig stops maakten. Wester herstelde zich meesterlijk na de rust toen de ‘kleine finale’ - zoals het door beide teams werd bestempeld - zich ontwikkelde tot een thriller. Oranje maakte een achterstand van vijf doelpunten goed (13-18 werd 18-18), mede omdat de dekking voor de neus van Wester steeds stabieler werd.

De kans om de winst weg te snoepen werd in de laatste twee aanvallen gemist. Eerst liep een 7 tegen 6-spelletje niet goed af, daarna knalde Abbingh op een immense blauwe muur. Bij het eindsignaal wisten beide teams niet of ze nou echt blij of teleurgesteld moesten zijn. Het voornaamste was dat de wereldkampioen van Kumamoto veerkracht toonde, ook toen het allemaal niet vanzelf ging bleef het team sterk op de benen staan.

