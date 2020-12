Handbalsters op rand van uitschakeling na tweede nederlaag op EK

Zaterdag gaven de handbalsters een ruime voorsprong weg tegen Servië. Bij rust stond de ploeg van Emmanuel Mayonnade met 15-9 voor, maar uiteindelijk wonnen de Serviërs met 29-25. De wedstrijd zou eigenlijk vrijdag gespeeld worden, maar door een coronabesmetting bij een van de Servische speelsters werd het duel een dag verplaatst.

Een preek van bondscoach Emmanuel Mayonnade was nodig om de ploeg weer op de rails te krijgen na de zeperd in het openingsduel met Servië. De Franse coach was boos en bedroefd, want zijn ploeg leverde in de tweede helft tegen Servië een wanprestatie. Alles wat fout kon gaan, ging fout.

Geen scherpte

Toch was de scherpte zondag nog niet terug, want Kroatië begon beter aan het duel in de Sydbank Arena van Kolding en kwam met 4-1 voor. De Oost-Europese ploeg hield die voorsprong van drie doelpunten verschil lang vast. Het kwam vooral omdat Oranje in defensief opzicht te veel ruimte gaf. Tess Wester keepte goed, maar ze was niet tegen alle schoten bestand. Het hielp ook niet dat Danick Snelder in het eerste kwartier al twee keer met twee strafminuten uit het veld moest.

Onder aansporing van Kelly Dulfer, doorgaans rots in de branding in de dekking, kwam Oranje terug in de wedstrijd. Met drie treffers bracht ze haar ploeg langszij 11-11. Dankzij Snelder en Angela Malestein nam Nederland zelfs de leiding en bij rust was er een minimale voorsprong van 14-13.



In de tweede helft ontbrak nog steeds de schwung bij Oranje. Van vlotte aanvallen was geen sprake; het was werken voor elk doelpunt tegen een ploeg die goed weerstand bood en de kansen benutte. De Nederlandse ploeg schoot te vaak krachteloos de bal op de paal, lat of tegen keepster Tea Pijevic. Topschutter Lois Abbingh werd ook te weinig in stelling gebracht.

Volledig scherm Emmanuel Mayonnade geeft aanwijzingen. © BSR Agency

Laura van der Heijden wakkerde in de laatste minuten nog even het vuur aan in de wereldkampioen, maar de Kroatische Larissa Kalaus gooide met haar negende treffer de hoop in duigen. Het duel eindigde in 27-25 voor de Kroaten, waarmee de situatie voor Nederland uiterst penibel is.

Dinsdag volgt de laatste groepswedstrijd tegen Hongarije. Die wedstrijd moét gewonnen worden, al zijn zelfs dan de handbalsters nog niet zeker van plaatsing voor de volgende ronde. ,,Dit kost wel even tijd om te verwerken”, zegt aanvoerster Lois Abbingh over de nederlaag. ,,We hebben hard gevochten, maar maakten teveel fouten. Het loopt niet. Het vertrouwen ontbreekt in de ploeg. We zullen moeten proberen om die laatste wedstrijd te winnen. De kans is aanwezig dat we er dinsdag uitvliegen. Het is nu zaak om te resetten en de knop om te zetten.”

Volledig scherm Angela Malestein. © BSR Agency

Volledig scherm Camila Micijevic met Kelly Dulfer. © BSR Agency

Volledig scherm De Nederlandse handbalsters tijdens de volksliederen. © ANP

Volledig scherm Larissa Nusser. © BSR Agency