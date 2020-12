Handbalsters nuchter na uitstel op laatste moment: ‘Deze tijd draait om uitdagingen’

Ook de Nederlandse handbalsters vernamen het onverwachte nieuws over het uitgestelde EK-duel pas vanochtend in bed. Volgens algemeen directeur Sjors Röttger van het Nederlands Handbal Verbond zit er niets anders op "te schakelen en te zorgen voor zo min mogelijk afleiding".

Door een positieve coronatest bij tegenstander Servië werd de wedstrijd uitgesteld van vrijdagavond 20.30 uur naar zaterdagavond 20.30 uur. ,,Wij vernamen het nieuws vrijdagochtend vroeg, want vannacht werd het pas openbaar gemaakt", aldus Röttger vanuit Kolding. "Regels zijn regels en die hebben we te accepteren. We wisten dat dit kon gebeuren. We zijn erg benieuwd naar de tests van vrijdag en zaterdag en hopen uiteraard dat het hierbij blijft."

Lees ook Noorwegen trekt zich terug als gastland EK handbal

Volgens Röttger, in Denemarken aanwezig als technisch directeur, hebben de speelsters "nuchter" op het nieuws gereageerd. ,,Als topsporter doe je er alles aan om je zo min mogelijk te laten afleiden. Terwijl er bij mij nu van alles op mijn bordje komt", aldus Röttger.

Het programma van de handbalsters kan op het laatste moment op de schop: ,,Vrijdagochtend hebben ze fysiek getraind en in de avond hopen we dat er nog een zaaltraining kan plaatsvinden. We moeten gewoon heel praktisch zijn en het belangrijkste is dat iedereen gezond blijft."

Door het uitstel komt Oranje nu op zaterdag en zondag in actie, mits alle spelers coronavrij blijven. ,,We hadden dat liever anders gewild, maar we hebben dat eerder meegemaakt. Het is een gegeven. Maar deze tijd draait om uitdagingen."

Het EK handbal is gisteren begonnen en duurt tot en met 20 december. Bij de vorige twee EK’s grepen de Oranjevrouwen telkens eremetaal: zilver in 2016 en brons in 2018. Regerend wereldkampioen Nederland zit naast Servië in de groep met Hongarije en Kroatië. Een dag na het duel met Servië is Kroatië al de tegenstander. Dinsdag treft Oranje Hongarije.

De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade kende al een moeizame voorbereiding op de eindronde. Vanwege de coronapandemie kon er geen oefeninterland worden gespeeld. De voorbereiding vond besloten plaats op Papendal.