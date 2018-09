Handbalsters moeten op zoek naar nieuwe hoofdsponsor

,,Dankzij de samenwerking met Cocao from Ghana hebben we een intensief programma met het vrouwenteam kunnen realiseren, hetgeen geleid heeft tot aansprekende resultaten. We zijn Cocao from Ghana erkentelijk voor de steun in de afgelopen periode'', zegt Sjors Röttger, directeur van de handbalbond.

Het volgende toernooi van de Nederlandse handbalvrouwen is in december het Europees kampioenschap in Frankrijk.