Handbalsters hebben geen kind aan China op WK

Tegen China lieten sterspelers als Nycke Groot en doelvrouw Tess Wester zich wel gelden. Al bij rust stond Oranje, twee jaar geleden nog winnaar van het zilver op het WK, al op een ruime voorsprong: 9-20. En ook in het tweede bedrijf had Oranje de overhand. China blijkt geen hoogvlieger in het toernooi. Gisteren verloren de Chinezen het eerste duel op het WK al met 43-23 van Servië. Angela Steenbakkers, Estavana Polman en Angela Malestein scoorden vandaag vijfmaal. Gisteren tegen Zuid-Korea werden de Nederlandse doelpunten slechter verdeeld. Lois Abbingh tekende toen voor maar liefst elf van de 22 treffers van Oranje. De overwinning biedt perspectief voor de volgende groepswedstrijden tegen Kameroen, Duitsland en Servië. Maar liefst vier van de zes ploegen in de poule plaatsen zich voor de achtste finales. Op basis van de eerste wedstrijden lijkt de kans groot dat het optreden van China en Kameroen beperkt blijft tot de groepsfase.

'China is een slechte ploeg'

Bondscoach Helle Thomsen hechtte niet al te veel waarde aan de monsterzege op China. ,,China is een slechte ploeg'', zei de Deense bondscoach van Oranje voor de camera van Ziggo Sport ,,Het was een makkelijke wedstrijd maar het is toch belangrijk dat we ruim hebben gewonnen, maar China is ook een stuk slechter dan Zuid-Korea'', erkende Thomsen. ,,Toch vond ik dat we er goed voor zijn gegaan. In de tweede helft heb ik de mogelijkheid benut om wat andere spelers aan het werk te zien.''