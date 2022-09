Handbalsters beginnen Golden League met verrassende, ruime zege op Denemarken

Schaakrel rond ‘valsspeler’ Niemann, Carlsen denkt er het zijne van: ‘Als ik iets zeg kom ik in grote problemen’

Schaker Magnus Carlsen heeft zich in bedekte termen uitgelaten over de controverse in de schaakwereld tussen hem en de Amerikaanse grootmeester Hans Niemann. De wereldkampioen uit Noorwegen trok zich maandag in een partij op het online-toernooi om de Julius Bär Generation Cup tegen de 19-jarige Niemann na één zet terug.

