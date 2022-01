Handbalschandaal in Duitsland: speelsters ontdekken camera’s in kleedkamer

Assistent Mülders vervangt voorlopig Annan als coach hockey­sters

De Duitse coach Jamilon Mülders vervangt tot de herstart van de competitie in de Hoofdklasse in maart Alyson Annan als bondscoach van het Nederlands elftal van de hockeysters. De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) heeft de 45-jarige coach aangesteld, nadat afgelopen week de samenwerking met Annan per direct tot een einde was gekomen.

17 januari