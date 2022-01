Handbalmannen willen kans op extra wedstrijd bij EK niet laten lopen

De handbalmannen spelen woensdagavond hun laatste wedstrijd tijdens het EK in Boedapest. Of er moet een wondertje gebeuren.

Door Herman Nijman



Met een plaats bij de beste 12 landen van Europa - de hoofdronde - is het toernooi al geslaagd voor het team van de IJslandse coach Erlingur Richardsson. Maar ondanks de zesde en laatste plaats in groep 1 van de hoofdronde is het niet helemaal uitgesloten dat Oranje de wedstrijd om de vijfde plaats nog bereikt. Dat zou betekenen dat Nederland direct is geplaatst voor het wereldkampioenschap van 2023, dat in Polen en Zweden wordt gehouden.



Nederland begint aan de laatste wedstrijd tegen Kroatië (18.00 uur) met 2 punten uit 4 duels, te danken aan de zege tegen Montenegro (34-30). Maar omdat Montenegro en Kroatië ook 2 punten hebben, zijn de drie landen nog in de race voor de derde plaats in de groep, die nu nog in het bezit is van IJsland (4 punten).

Onderling resultaat

Voorwaarde voor succes is een zege van Oranje en een overwinning van Montenegro tegen IJsland. In dat geval gaat het onderlinge resultaat tellen en staat Nederland er redelijk voor met de ruime overwinning tegen Montenegro en de kleine nederlaag tegen IJsland (28-29) van vorige week.

De tegenstander in de wedstrijd om de vijfde plaats is al bekend. Dat is Noorwegen, dat voor een plaats in de halve finale dinsdag op de valreep werd uitgeschakeld door buurman Zweden (24-23).

Dankzij de plaats in de top-12 is Oranje in ieder geval verzekerd van een kortere WK-kwalificatie. Als plaatsing tijdens het EK niet lukt volgt een dubbele kwalificatiewedstrijd in april, tegen een op papier minder sterke tegenstander. Nederland speelde pas een keer tijdens het WK, in 1961.

De besmettingen

Vraag is - uiteraard, zou je bijna zeggen tijdens dit EK - wie invaller-bondscoach Edwin Kippers woensdag kan opstellen. Met Tommie Falke werd dinsdag de 12de besmetting geconstateerd in de spelersgroep. Na Jeffrey Boomhouwer en Rutger ten Velde is Falke de derde linkerhoekspeler die is verbannen naar zijn hotelkamer. Eerder werd Oranje al getroffen door het uitvallen van drie keepers: Bart Ravensbergen, Dennis Schellekens en keeperstrainer en eenmalig invaller Gerrie Eijlers.

Kippers heeft goede hoop dat Boomhouwer - een van de eerste positieve gevallen - na ruim een week afwezigheid weer mag spelen. ,,Lukt dat niet, dan moeten we het anders oplossen’’, stelt de coach, die onderhand gewend is aan verschuivingen en fantasie-opstellingen.