Handballers zorgen bij EK meteen voor daverende sensatie tegen Hongarije: ‘Grootste overwinning ooit’

,,Dit is de grootste overwinning ooit in de historie van het Nederlandse mannenhandbal.’’ Dat besef was duidelijk doorgedrongen bij bondscoach Erlingur Richardsson, die niet eens verbaasd was over de prestatie van het team. Hij werd wel aangenaam verrast door de volwassenheid en slimheid van de ploeg. Er was nooit sprake van paniek of onrust toen Hongarije de inhaalrace was gestart. ,,We boeken hier een zege tegen een van de sterkste Europese landen. In de eerste helft stond onze dekking goed, toen dat wat minder werd bleven we nog altijd overeind.’’

,,Ik hoop dat het wat los maakt in Nederland’’, reageerde aanvoerder Bobby Schagen. ,,We stonden vanaf het begin op voorsprong. Hebben lastige situaties overleeft, zoals twee minuten met twee spelers minder. We zijn koel gebleven, en dan krijg je dit. Voor ons is dit natuurlijk een geweldig begin van het toernooi.’’