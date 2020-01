Handballers willen genieten op het EK, nu het nog kan

Door Herman Nijman



In Wenen weet Erlingur Richardsson de weg, de bondscoach van de Nederlandse handballers werkte er twee jaar bij SG Handball West Wien. ,,Maar de kans dat we daar later deze week in het hoofdtoernooi van het EK spelen is niet groot’’, zegt de realistische IJslandse coach. De eerste overwinning ooit op een groot toernooi, zaterdag tegen Letland (32-24), heeft voor Nederland vooral historische en emotionele waarde.



Een piepkleine kans geeft Richardsson zijn team vanavond (20.30 uur) in de derde groepswedstrijd van het EK tegen het sterke Spanje. ,,Ik denk tien procent. En dan houd ik het nog hoog aan.’’