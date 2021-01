Handballers vieren gelijkspel tegen Slovenië als een overwinning

Franse justitie klaagt schaats­trai­ner aan voor aanranding

8 januari Justitie in Frankrijk klaagt de voormalige trainer in het kunstschaatsen Gilles Beyer aan voor aanranding van ten minste zes schaatssters of voormalig schaatssters. Aanklagers doen al sinds begin vorig jaar onderzoek naar Beyer, die door tienvoudig Frans kampioene paarrijden Sarah Abitbol ervan werd beschuldigd dat hij haar meermaals had verkracht tussen 1990 en 1992. Abitbol was vijftien jaar oud toen het misbruik begon.