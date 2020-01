Handballers verslaan Oekraïne in voorbereiding EK

De handballers nemen het zondag op tegen het gastland, dat Oekraïne op de openingsdag met 32-22 had geklopt .Oranje was het vierlandentoernooi een dag eerder begonnen met een nipte nederlaag tegen Tunesië (29-30). Oranje speelt het toernooi in de Zwitserse stad Winterthur als voorbereiding op het EK. Zwitserland en Oekraïne doen ook mee aan de Europese titelstrijd.



De handballers starten het EK komende donderdag in de Noorse stad Trondheim met een wedstrijd tegen Duitsland, dat zaterdag IJsland in een oefenduel met 33-25 versloeg. Het is voor de handballers de eerste keer dat ze deelnemen aan het EK. De ploeg van Richardsson speelt in de groepsfase ook tegen Letland en Spanje. De nummers één en twee van de poule plaatsen zich voor de hoofdronde.