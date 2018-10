Handballers verliezen van Letland in EK-kwalificatie

Kiptum verbetert in Valencia wereldre­cord halve marathon

12:22 Zes weken na het wereldrecord op de marathon in Berlijn - Eliud Kipchoge, 2:01.40 - is ook de mondiale toptijd op de halve marathon gesneuveld. De Keniaan Abraham Kiptum liep in de straten van Valencia naar 58.18, vijf tellen sneller dan de toptijd van Zersenay Tadese uit 2010.