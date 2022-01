Handballers trots na unieke prestatie: ‘Hier hebben we jarenlang keihard voor gewerkt’

Luc Steins kon na de krappe zege zijn geluk niet op. ,,We mogen heel trots zijn op deze unieke prestatie”, sprak de spelmaker van Oranje glunderend bij de NOS. ,,Ik heb ook gezegd tegen de jongens dat ze niet moeten vergeten om heel even te feesten. Hier hebben we jarenlang gezamenlijk keihard voor gewerkt. We hebben er met elkaar alles voor over gehad om dit mogelijk te maken. We knokken hard voor elkaar, we doen het als een team. Dit hebben we echt samen gedaan en dat geeft een geweldig gevoel.”

,,Ik ben trots op hoe die jongens gevochten hebben’’, vertelde doelman Bart Ravensbergen na afloop. ,,Het was niet makkelijk. We moesten rustig blijven en ons ding doen. Af en toe loopt het wat minder, maar daarvan moet je niet in paniek raken.’’ Het was een intense wedstrijd, beaamt Ravensbergen. ,,Zenuwslopend, maar tegelijk probeer je rustig te blijven. Dit geeft aan dat we enorme stappen hebben gemaakt en dat er steeds meer geloof is in ons eigen kunnen.’’

Quote We hebben ambitieuze jongens en daar plukken we nu de vruchten van. Bart Ravensbergen

De handbaldames speelden daar onbedoeld een grote rol in. ,,De dames hebben ons de laatste jaren een goed voorbeeld gegeven. Een beetje jaloers waren we daardoor wel’’, glimlacht de doelman. ,,Daar willen we naartoe. We hebben ambitieuze jongens en daar plukken we nu de vruchten van.’’

Olympisch kampioen Frankrijk is de eerstvolgende tegenstander van Oranje. Die wedstrijd in de hoofdronde is donderdag in Boedapest. De andere landen die Nederland treft zijn titelverdediger Denemarken, Kroatië en Montenegro. De eerste twee van deze poule plaatsen zich voor de halve finales.

Volledig scherm Luc Steins. © REUTERS