Handballers stunten tegen Kroatië in EK-kwalificatieduel na uitstekende start tweede helft

Oranje probeerde tegen de Kroaten snel om te schakelen. De thuisploeg wilde zo voorkomen dat de fysiek sterke tegenstanders zich goed konden groeperen rond de eigen cirkel. Dat lukte vrij aardig. Luc Steins verdeelde het spel en zette vooral voor rust keer op keer een ploeggenoot oog in oog met de doelman van Kroatië. Vooral Smits wist wel raad met de kansen die hij kreeg. Hij benutte zijn eerste acht doelpogingen, maar vond in de tweede helft steeds moeizamer het doel.

Oranje legde in de openingsfase van de tweede helft de basis voor de zege, toen het uitliep van 15-13 naar 21-14. ,,Daarna kregen we het lastiger”, erkende spelmaker Luc Steins na afloop voor de microfoon van Ziggo Sport. ,,Ik vond dat Ivar Stavast het toen heel goed deed bij ons. Hij is groot en sterk, hem hadden we toen echt nodig. Kroatië is een ploeg met stuk voor stuk goede spelers. Ik denk dat we hebben laten zien dat wij ook een compleet team vormen.”