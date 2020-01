Handballers hebben bij EK niets te verliezen

Deelname aan een groot toernooi is een mijlpaal voor de handballers, die vanavond in Trondheim debuteren bij het Europees kampioenschap. ,,Nu gaan we proberen om meer te bereiken. Maar dat wordt wel lastiger’’, beseft spelmaker Luc Steins.

Door Herman Nijman

Natuurlijk kijken de handballers met een schuin oog naar de handbalsters, de verrassende wereldkampioen van Kumamoto. In de schaduw van Estavana Polman, Tess Wester en Lois Abbingh is het team van bondscoach Erlingur Richardsson, een IJslander, de laatste jaren stap voor stap gegroeid. De uitbreiding van het EK tot een toernooi met 24 landen heeft voor een extra impuls gezorgd. Nederland won drie van de zes kwalificatiewedstrijden en kwam spreekwoordelijk via de achterdeur het toernooi binnen.

,,We zijn tevreden als we hier één wedstrijd winnen’’, zegt Steins, speler van het Franse Fenix Toulouse. ,,Nog mooier zou het zijn als we twee keer winnen en ergens voor een echte verrassing kunnen zorgen. Het belangrijkste is dat we laten zien dat Nederland er toe doet als handballand, ook bij de mannen. Deze kwalificatie moet een begin zijn, we willen ons structureel voor grote toernooien gaan plaatsen. Hier moeten we ervaring opdoen. Pas als je er bent merk je hoe groot het toernooi is.’’

Volledig scherm Bondscoach Erlingur Richardsson. © ANP

Richardsson heeft een selectie met talent en routine onder zijn hoede. Voor doelman Gerrie Eijlers (39) uit Volendam is deelname aan het EK de kroon op zijn loopbaan, die zich grotendeels in de Duitse Bundesliga heeft afgespeeld. De terugkeer in Oranje van Fabian van Olphen (38), sterke verdediger, is op een teleurstelling uitgedraaid door een knieblessure, opgelopen in de laatste voorbereidingsweek. Steins is de aanvoerder van een jongere lichting, met onder meer Kay Smits (22, Holstebro) en Dani Baijens (21, Lemgo).

Nederland is in de groep ingedeeld met twee toplanden. Spanje is de titelverdediger. Duitsland, de tegenstander van vanavond, is de Europees kampioen van 2016. ,,Natuurlijk is Duitsland zwaar favoriet’’, stelt Steins. ,,Wij hebben niet de individuele klasse of de kilo’s van dat soort ploegen. Wij moeten het doen op onze manier, met ons eigen spel.’’ Die Hollandse stijl van de mannen is een kopie van het spel van de gouden meiden van Japan: alles gebeurt in sneltreinvaart.

Speelschema

Groep C

Duitsland – Nederland (9 januari, 18.15 uur)

Letland – Nederland (11 januari, 16.00 uur)

Nederland – Spanje (13 januari, 20.30 uur)