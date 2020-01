Handballers boeken tegen Letland eerste zege op EK

,,Wat moet je anders roepen?’’, zei Smits in de euforie. ,,Spanje is de Europees kampioen, we zijn geen favoriet. Maar je weet nooit wat er gebeurt als er druk op komt te staan bij de tegenstander. Wij kunnen niet meer doen dan er volle bak ingaan. Het grootste doel van dit toernooi hebben we met de winst tegen Letland al gehaald.’’

De opbouwspeler van Holstebro werd met zeven doelpunten (acht pogingen) gekozen tot man van de wedstrijd. Terwijl Oranje over de hele lijn indruk maakte. Smits kwam halverwege de eerste helft in het veld voor Iso Sluijters, die in zijn eentje de eerste vijf Nederlandse doelpunten voor zijn rekening had genomen. ,,Als het lekker loopt is het heerlijk om zo in de wedstrijd te komen’’, besefte Smits. ,,We hebben gespeeld zoals we wilden spelen. Met een goede dekking, snelle aanvallen als het kon. En we hebben niet veel domme ballen weggegooid, dat was het voornaamste verschil met de wedstrijd tegen Duitsland.’’