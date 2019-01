Handbalinternational Nycke Groot stopt na 141 interlands

Groot gaat nog wel door met handballen op clubniveau. Ze legt op de website van het Nederlands Handbal Verbond uit: ,,Het handballen in de Champions League, de Hongaarse competitie en met het Nederlands team is uiteindelijk te veel. Ik wil graag alles met 100 procent doen, maar daar heb ik nu de energie niet voor", aldus de 30-jarige Groot, die hoopt op deze manier haar carrière op clubniveau met een paar jaar te kunnen verlengen.

Medailles

Groot won twee zilveren medailles (WK 2015, EK 2016) en twee bronzen medailles (WK 2017, EK 2018) met het Nederlands handbalteam. De laatste keer dat ze het Oranje-tenue aan had was op 16 december 2018, toen ze ten koste van Roemenië een bronzen medaille veroverde op het EK. Groot speelde haar eerste interland op 3 december 2004, waarna ze uitgroeide tot een vaste waarde bij de Nederlandse handbalsters. In 141 interlands wist ze liefst 439 keer doel te treffen.

,,Nycke Groot is één van de beste Nederlandse handbalsters ooit”, vertelt technisch directeur Paul van Gestel. ,,Haar inzicht in het totale handbalspel heeft het Nederlands team ontzettend veel gebracht. Ze is van een enorme waarde geweest in het behalen van de goede resultaten van het team. Het is jammer, maar begrijpelijk dat ze heeft besloten om te stoppen.”