Halep wint voor het eerst van Sjarapova

Na zeven nederlagen was het in Peking raak. De als tweede geplaatste Roemeense kende in de derde ronde van de China Open weinig moeite met haar opponente: 6-2 6-2.

Halep kwam als beste uit de startblokken en brak Sjarapova, de nummer 104 van de wereld, meteen in de eerste game van de wedstrijd. Daarna liep de Roemeense gemakkelijk naar de winst in de eerste set. Ook in de tweede set domineerde de Roemeense het spel. In een uur en twaalf minuten was de klus geklaard.