‘Gymnastiekbond moet zijn eigen rotzooi opruimen’

Oud-turnsters vinden in het rapport ‘Ongelijke leggers’ eindelijk erkenning voor jarenlange fysieke en vooral mentale mishandeling. Het wachten is nog op genoegdoening.

Door Marcel Luyckx



Het onderzoeksrapport ‘Ongelijke leggers’ legt in 414 pagina’s de vinger op de zere plek in de gymsport. Gymnastiekbond KNGU ging vandaag bij de presentatie in Utrecht diep door het stof voor ‘het duistere verleden van onze gymsport’.

,,Een rollercoaster van emoties”, zo omschreef Loes Linders de sfeer onder oud-turnsters. ,,Opluchting, frustratie, woede, verdriet. Alle emoties komen voorbij. Het is fijn dat we elkaar hebben”, zei Linders, die even was weggelopen uit de nazit met bondsbestuurders in Stadion Galgenwaard.

Daar waren ook mensen van Slachtofferhulp bij. De gymsport, met name het vrouwenturnen, heeft de afgelopen decennia in ons land veel slachtoffers gemaakt. Dat was een keiharde conclusie van het wetenschappelijke onderzoek onder leiding van Marjan Olfers, hoogleraar Sport en Recht. Vernederen, beledigen, voor de groep voor gek zetten, schreeuwen, manipuleren, intimideren, uitschelden, chanteren, isoleren, doortrainen met blessures, aanzetten tot ongezond gewichtsverlies. Het zat allemaal ingebakken in de trainingscultuur in hermetisch afgesloten gymzaaltjes. Namen en rugnummers worden niet genoemd.

Quote Topsport werd als excuus gebruikt. Het heeft bij mij ook tien jaar geduurd voordat ik dat in de gaten had. Stasja Köhler

Geen topsport

,,Dit onderzoek geeft de erkenning die we nooit gehad hebben. Een beetje laat, maar we zijn er wel blij mee”, reageerde Stasja Köhler. Zij en collega-oud-turnster Simone Heitinga deden in 2013 letterlijk al een boekje open over misstanden in de turnsport in ‘De onvrije oefening’. ,,Ik ben vooral heel blij dat Olfers specifiek zegt dat deze aanpak niet hoort bij topsport. Ik word heel erg boos als mensen zeggen over mijn ervaringen: ‘Misschien kun je niet tegen topsport’. Het was gewoon mishandeling, punt. Topsport werd als excuus gebruikt. Het heeft bij mij ook tien jaar geduurd voordat ik dat in de gaten had.”

Köhler sluit niet uit dat de huidige generatie turnsters in de (sub)top over tien jaar soortgelijke ervaringen naar buiten komt. ,,Er is wel een professionele slag gemaakt, maar de trainers over wie wij het hebben, staan nog steeds in de zaal. Je kan mij niet vertellen dat mensen zomaar veranderen. Een verschil is wel dat de sporters nu allemaal mobiele telefoons hebben en in contact staan met de buitenwereld. Wij moesten smeken om een keer onze ouders te bellen.”

Quote Behalve respect verdienen jullie ook erkenning en excuses voor de pijn die jullie ervaren. Monique Kempff, KNGU

Voelsprieten

Loes Linders ziet in het rapport de bevestiging dat de huidige generatie er ook nog onder te lijden heeft. ,,Het is niet alleen iets van vroeger. Het idee dat alles nu beter is, is weggenomen. Ik zie dat aan heel veel dingen. Daar ontwikkel je voelsprieten voor.”

Namens de KNGU bood een geëmotioneerde voorzitter Monique Kempff oud-turnsters excuses aan. ,,Mede dankzij jullie is grensoverschrijdend gedrag in de sport op de politieke agenda gekomen. Behalve respect verdienen jullie ook erkenning en excuses voor de pijn die jullie ervaren. Niemand mag nu meer wegkijken.” Kempff beloofde alle aanbevelingen uit het rapport over te nemen. ,,Er gebeurt al veel, maar meer is nodig.”

,,Goed dat de KNGU nu spijt betuigt, maar waarom heeft dat zo lang moeten duren?”, vroeg Linders zich af. ,,Het is niet de eerste keer dat ze deze verhalen gehoord hebben. Dat is een frustratiepuntje van mezelf. Waarom is er een wetenschappelijk onderzoek voor nodig geweest om sorry te zeggen? Dit is pas het begin, nu kunnen en moeten ze echt aan de slag.”

Als genoegdoening hebben oud-turnsters vooral nood aan een financiële vergoeding voor nazorg. Köhler: ,,De turnsters die nu hulp krijgen, betalen het uit eigen zak. Dat is natuurlijk niet redelijk. Sommigen hebben geen baan. Het moet hele specialistische hulp zijn. Niet heel veel oud-turnsters kunnen verwoorden wat er nu exact is gebeurd.” Kinderen is hun identiteit afgenomen in de turnzaal, zo verwoordde Olfers het. Köhler: ,,Dat is de spijker op zijn kop. En niet vanaf je twaalfde, zoals in het rapport staat, maar het begint al bij een jaar of zes, zeven.”

Kempff gaf vandaag al aan dat de KNGU alleen financieel niet bij machte is om alle aanbevelingen voor haar rekening te nemen. Linders: ,,Als ze eerder geluisterd hadden en actie ondernomen, was het nooit zover gekomen. Het is hun eigen rotzooi die ze op mogen ruimen. Ze kunnen aan ons niet verkopen dat ze wel zoveel uittrekken voor de huidige selectie, maar niet willen afrekenen met het verleden. Dat gaat er bij mij niet in.”

Volledig scherm Stasja Köhler. © Hollandse Hoogte / Patrick Post

Aanbevelingen De belangrijkste aanbevelingen in het rapport ‘Ongelijke leggers’ op een rij:

• Er is minimaal een tegemoetkoming op zijn plaats als erkenning van het leed dat is aangedaan aan oud-sporters.

• Er moet een goed hulptraject komen voor de slachtoffers.

• Zorg voor goede nazorg, liefst sportbreed via NOC*NSF, zodat sporters ook na hun sportcarrière een weg vinden naar een passende functie in de maatschappij.

• Meer ogen-principe: In beginsel is een trainer niet alleen in een turnhal. Hoe hoger het aantal uren dat een sporter in de turnhal besteedt aan de gymsport, des te belangrijker is het dat naast de trainer iemand aanwezig is.

• Geef de sporter en ouders een stem. Stel met de talentvolle jonge sporter een individueel plan op waarin voldoende aandacht bestaat voor de balans tussen topsport en andere activiteiten.

• Betere scholing en bijscholing voor trainers, met name in pedagogisch opzicht.

• Een meer gecentraliseerd systeem in het vrouwenturnen, naar het voorbeeld van de mannen, waar de trainers in dienst zijn van de KNGU en in erkende centra werken.

• Verhogen van de minimum-leeftijd voor het seniorenturnen, van 16 naar 18 jaar. De KNGU is daarvoor al een internationale lobby gestart.