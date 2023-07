Gronings basketbalbolwerk vraagt faillissement aan

,,Deze beslissing is helaas noodzakelijk en geeft, op zeer korte termijn, de meeste zekerheid voor een solide route naar een duurzame toekomst”, aldus Jannes Stokroos, de voorzitter van het bestuur van Donar. ,,We danken alle betrokkenen voor hun vertrouwen en enorme inzet in de afgelopen periode. En in het bijzonder de crediteuren. We beseffen maar al te goed wat dit faillissement betekent voor allen die steun hebben betuigd in de afgelopen weken en hun medewerking hadden toegezegd aan een crediteurenakkoord.”