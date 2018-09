Grol uitgeschakeld op WK, Meyer naar herkansing

Door Lisette van der Geest



Met twee straffen op het scorebord, waar een maximum van drie is toegestaan in de reguliere tijd, wist Grol dat hij moest blijven aanvallen om een extra straf te voorkomen. Ook al stond hij door een waza-ari juist voor. ,,Hij plaatste vier aanvallen, ik zag de scheids al kijken en wist dat ik wat moest doen. Hij is zo wild met zijn lange armen, maar ik móést komen. Toen werd ik overgenomen.” Ippon.



Krpalek is een oude bekende van Grol. Hij is de regerend olympisch kampioen in de klasse tot 100 kilogram, net als de Nederlander maakte hij dus de overstap naar de zwaargewichten. Grol: ,,Jammer, want ik heb niet het gevoel dat hij nou veel beter was. Judoënd ben ik zeker beter, fysiek is hij ook niet beter, alleen conditioneel is hij ontzettend sterk. Veel beter dan ik, heel eerlijk.” Met zweet dat over zijn kale voorhoofd gutst: ,,Ik liep wel een beetje leeg op het einde. Ik judode niet mijn beste wedstrijd vandaag. Dat is wel jammer.”