Grol trots na zege in Parijs: ‘Ik hoor nog bij de wereldtop’

,,Ze zeggen allemaal dat ik te oud ben en versleten, maar ik laat hier zien dat ik bij de absolute wereldtop hoor”, zei de 34-jarige Grol bij de NOS. De geboren Veendammer rekende in Parijs in de finale af met de Japanner Kokoro Kageura. ,,In een vol Bercy winnen van een Japanner in de finale! Dat is supermooi. Het liep dit toernooi heel goed, ik heb alles tactisch gejudood’, zei Grol, die zegt dat hij nog niet eens in topvorm is. “Ik ben wel fit, maar het kan nog wel iets beter.”