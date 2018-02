Greene denkt dat Coleman nog sneller kan

De drievoudig wereldkampioen en olympisch kampioen op de 100 meter van Sydney 2000 deed zijn voorspelling nadat de pas 21-jarige Coleman bij de Amerikaanse indoorkampioenschappen in Albuquerque het wereldrecord op de 60 meter had aangescherpt tot 6,34.



Coleman verbeterde daarmee officieel het vorige record van 6,39 dat sinds 1998 op naam stond van Greene. ,,Hij had niet eens een geweldige start, maar zijn acceleratie was indrukwekkend'', aldus Greene.



Coleman liep zijn record op 1500 meter hoogte en het zal niet meevallen die tijd te benaderen of zelfs te verbeteren bij de komende WK indoor in de op zeeniveau gelegen Engelse stad Birmingham. Maar de nieuwe sprintheld, die vorige zomer al het zilver veroverde op de 100 meter bij de WK in Londen, gelooft er in. ,,Ronnie Baker dweepte me op in de finale en hij liep ook een geweldige tijd van 6,40. Er komt een mooie nieuwe krachtmeting aan in Birmingham. Dat worden bijzondere races.''