‘Greek Freak’ loodst Milwaukee Bucks na fraaie inhaalrace naar eerste NBA-titel in 50 jaar

Het was de vierde zege op rij, waardoor de achterstand van 2-0 in de best-of-seven op indrukwekkende wijze werd omgebogen (4-2).



De laatste (en eerste) keer dat Milwaukee Bucks kampioen werd in de NBA was in 1971 met de latere LA Lakers-ster Kareem Abdul-Jabbar nog in de gelederen. De Bucks zijn de opvolger van Los Angeles Lakers.